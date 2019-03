Psg, ancora un disastro in Champions. L’Equipe: “L’incubo”

È successo ancora. Il Psg si è fatto ancora una volta recuperare ed eliminare agli ottavi di Champions League. Nonostante il comodo successo per 2-0 dell’andata all’Old Trafford, il club francese ha vissuto un altro incubo europeo finendo battuto in casa per 3-1 al Parc des Princes da un Manchester United ridotto ai minimi termini per una serie infinita di defezioni. E come in quel clamoroso 8 marzo del 2017 contro il Barça (6-1 al Camp Nou), ancora una volta i parigini vivono uno psicodramma negli ottavi di finale. Breve e coincisa l’apertura online de L’Equipe: “L’incubo”.

Foto: sito L’Equipe