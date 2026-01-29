PSG, allarme rientrato: solo distorsione per Kvaratskhelia

29/01/2026 | 18:38:40

Il PSG ha aggiornato con un report medico sulle condizioni di Kvaratskhelia. “L’aggiornamento medico di giovedì 29 gennaio riguarda Kvicha Kvaratskhelia. Avendo subito una distorsione alla caviglia destra durante la partita contro il Newcastle, Kvicha Kvaratskhelia non sarà disponibile per 8-10 giorni”. L’ex Napoli si è fermato ieri sera durante la partita di Champions League tra i parigini e il Newcastle.

foto instagram psg