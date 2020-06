Psg, Al-Khelaifi: “Champions? Nuovo format entusiasmante, faremo di tutto per vincerla”

Nasser al-Khelaifi, presidente del Psg, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la decisione dell’UEFA in merito alle Final Eight di Champions League ed Europa League: “Permettetemi di lodare il lavoro svolto dalla UEFA per consentire a tutte le squadre di ultimare la Champions League, che è la competizione più popolare e prestigiosa del mondo. Un torneo che è importante per l’economia dei club, delle televisioni e che appassiona i tifosi. Questo nuovo format sarà ricco di emozioni: i nostri giocatori torneranno ad allenarsi lunedì e faranno tutto il possibile per raccogliere questa nuova sfida e vincerla”.

Foto: Twitter ufficiale Psg