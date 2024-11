Considerato uno degli asset più preziosi della squadra e autore di una stagione superba, Achraf Hakimi prolungherà il proprio contratto con il PSG. A riportare la notizia è L’Equipe, aggiungendo che l’esterno destro ex Inter, firmerà fino al 2029. Tre assist e un gol in campionato per il marocchino, a cui va aggiunta un’ennesima rete in Champions League. Si attendono le ufficialità.

Foto: X PSG