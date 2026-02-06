Przyborek: “La Lazio è un club grandissimo e straordinario, non vedo l’ora di iniziare”

06/02/2026 | 12:08:30

Il neo acquisto della Lazio, Adrian Przyborek, ha parlato durante la propria conferenza stampa di presentazione. Queste le sue parole:

“La mia prima impressione è straordinaria sia della città che del nuovo club, è un club grandissimo e straordinario. Non vedo l’ora di iniziare, voglio giocare e incontrare tutti qui nel club. So quanto sia grande questo club e cosa posso ottenere qui a Roma. Quanto è una sfida per me giocare in un campionato con un’età media così alta? È sempre una sfida, non importa quanti anni hai. È una sfida giocare in Serie A e in un club come la Lazio, per me è normale perché voglio giocare al massimo livello, ho sempre sognato di giocare in club come la Lazio. Quando ero piccolo ho sempre guardato la Serie A. Se ho parlato con dei miei connazionali? No non ho parlato con miei connazionali, ho preso questa decisione con la mia famiglia e i miei agenti. Se mi sento pronto? “Si, mi sento pronto, già in allenamento mi sono sentito molto bene e aspetto la mia occasione. Non sarà semplice ovviamente, davanti a me ho dei nomi importanti. È una sfida per me e mi piace accettare queste sfide, lavorerò duramente per sfruttare la mia occasione. Ho parlato con Sarri e con lo staff, so cosa si aspettano da me, posso solo lavorare duramente per dare il massimo con la maglia della Lazio”.

Foto: X Lazio