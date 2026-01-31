Przyborek: “Credo questo sia il posto giusto per crescere. La Lazio è uno dei club più grandi d’Italia”

31/01/2026 | 16:04:27

Il neo acquisto della Lazio, Adrian Przyborek, ha parlato ai canali ufficiali del club. Queste le sue parole:

“Sono molto emozionato. Ho un po’ di pressione non lo nego ma fa parte del mio carattere, ho soprattutto voglia di iniziare. Non vedo l’ora di iniziare gli allenamenti con la squadra e di giocare per il club. Credo questo sia il posto giusto per crescere sia come persona che come calciatore, è fondamentale per me. Il mister? Penso possa aiutarmi molto: ha un’enorme esperienza internazionale e può rendermi più forte, soprattutto in termini di personalità che è un aspetto che voglio migliorare. Vengo da Szczecin e so bene che qui alla Lazio ci sono dei nomi importanti. Proprio per questo non vedo l’ora di allenarmi e giocare con tutti i miei compagni. Descrivere questo momento con una parola? Sogno. Il mio idolo nel calcio? Neymar. Ai tifosi dico di avere pazienza. Conosco la situazione attuale. La Lazio è uno dei club più grandi d’Italia e resterà sempre ad alti livelli”.

Foto: X Lazio