Pruzzo: “La Roma è un gruppo piatto, senza energia. Se il problema è Mourinho, va risolto”

Durante l’intervista concessa al Corriere della Sera, l’ex bomber Roberto Pruzzo ha così parlato del brutto avvio di stagione della Roma: “Ero a Marassi e, a iniziare dal riscaldamento, ho visto la differenza tra le due squadre. Quello del Genoa carico anche negli occhi dei giocatori, quello della Roma era blando. E si è visto in campo. Un gruppo piatto, senza energia e senza accelerazioni. La Roma non è mai stata in partita: se il problema è l’allenatore portoghese, va risolto“.

Foto: Wikipedia