Provstgaard: “Sto crescendo grazie alla Lazio. Con il Cagliari sarà una gara importante”

31/10/2025 | 00:09:05

Oliver Provstgaard della Lazio ha parlato ai canali ufficiali del club dopo il pareggio di Pisa: “La difesa ha risposto bene oggi, ma non siamo felici per questa partita e questo risultato. Sono felice qua, sto migliorando nel campo e fuori, con la lingua italiana. Sono contento e felice per la mia crescita qui nella Lazio. All’Olimpico contro la Juventus i tifosi sono stati bellissimi. Qui non c’era nessuno della Lazio e speriamo di vedere i tifosi all’Olimpico nella prossima partita. La gara contro la Juve è stata importante per noi, ma anche contro il Cagliari lo sarà. Questa stagione è importante per noi, dobbiamo fare dell’Olimpico la nostra casa”.

Foto: Instagram Provstgaard