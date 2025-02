Provstgaard: “Giocare per la Lazio è un sogno, mi sembra di essere qui già da molto tempo”

Avevamo svelato la trattativa per il suo arrivo alla Lazio con un’esclusiva del 2 febbraio. Oliver Provstgaard è ufficialmente un nuovo innesto della retroguardia biancoceleste, e oggi si è presentato in conferenza stampa, introdotto dal direttore sportivo Fabiani.

“È un ragazzo che seguivamo da tempo, abbiamo fatto un’operazione sulla falsariga di Mandas, anticipando i tempi di inserimento all’interno del club per far si che questi mesi, a prescindere dal suo utilizzo in campo possa prendere contatto con il mondo Lazio imparando anche la lingua. È un giocatore importante, ha delle doti innate, una stazza fisica imponente. È un grosso colpitore di testa, è anche rapido sui primi passi nonostante la statura. È un calciatore che non potrà che fare un ottimo percorso alla Lazio. Lo abbiamo preso a titolo definitivo non a caso”.

“Il salto dal campionato danese alla Serie A? Sicuramente è un grande salto, ma mi sentivo pronto per farlo. Ero il capitano del Vejle anche se giovanissimo, sono umile e avrò la pazienza di conoscere la Serie A e la Lazio. È un grande salto, ma fa parte del percorso per diventare un grande giocatore. La maglia della Lazio che indossavo nel video? C’è un giorno in Danimarca dove ogni giocatore indossa una maglia di una squadra da calcio per solidarietà verso la ricerca sul cancro. Mio padre aveva 2-3 maglie a casa e una di quella era della Lazio. Mi ha detto che l’ha comprata quando la Lazio ha vinto lo scudetto per l’ultima volta. Per me è un sogno essere qui e diventare un giocatore della Lazio. Sono venuto qui con la consapevolezza che devo ancora crescere, già in Danimarca stavo lavorando sulla mia fisicità. Qui in Serie A dovrò crescere fisicamente e a livello di forza, sono giovane e dovrò essere paziente, so di non essere perfetto. Devo strutturarmi a livello muscolare per affrontare al meglio gli attaccanti in Serie A”.

Su Isaksen: “Ho parlato con Isaksen, mi ha detto molte cose positive dell’Italia e di Roma. Sto tanto con lui e mi sta aiutando molto anche a trovare casa, mi ha detto che c’è una grande differenza tra la Danimarca e la Serie A. È un campionato più fisico e tattica, mi ha dato già alcuni consigli. Dovrò lavorare molto su alcuni aspetti tattici”.

Sui compagni di reparto: “C’è tanta competizione, ci sono tanti giocatori di qualità specialmente nel mio reparto. Mi hanno accolto al meglio, sono giocatori d’esperienza e mi stanno aiutando molto per integrarmi. Anche oggi Samuel (Gigot, ndr) mi ha aiutato molto perché in allenamento eravamo nella stessa squadra. Mi sembra di essere qui da molto tempo, ho grande rispetto per loro”.

Foto: Instagram Lazio