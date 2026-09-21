Provstgaard: “Come fermare Haaland? Ancora non è stata trovata una soluzione vera e propria”

21/09/2026 | 21:35:10

Il difensore della Lazio Provstgaard ha parlato a TV2 dell’impegno che vedrà la Danimarca sfidare la Norvegia: “Come si ferma Haaland? È una sfida a cui non è ancora stata trovata una soluzione vera e propria. Credo che abbia una media vicina a un gol a partita, ma ha anche perso. Come squadra dobbiamo trovare il modo di arginarlo: è molto più di un semplice attaccante di stazza. Giocare in nazionale comporta sempre una responsabilità. Ovviamente, le brutte notizie riguardanti Christensen (infortunato, ndr) fanno sì che le mie possibilità di giocare siano un po’ più alte. Il mio obiettivo è semplicemente dimostrare quello che so fare. Le partite che ci attendono sono le migliori in assoluto perché affronteremmo i giocatori più forti in circolazione”.

foto x lazio