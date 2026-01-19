Provedel: “Sconfitta pesante. Como dominante. Mercato? Non mi compete”

20/01/2026 | 00:05:39

Ivan Provedel, portiere della Lazio, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro il Como.

Queste le sue parole: “Una sconfitta brutta, tranne qualche minuto dopo l’episodio del rigore c’è stata una scossa poi non siamo riusciti ad incidere sulla gara. Hanno fatto tutto loro, è un vero peccato”.

Che ambiente avete trovato a fine partita? “E’ normale che l’ambiente sia deluso, sono rammaricato per questo ma l’unica cosa che posso dire e pensare che si deve lavorare forte e meglio”.

Quanto incidono le voci di mercato? “Siamo professionisti e dobbiamo pensare solo al campo, il mercato non ci compete. Parlo per me ma posso parlare a nome di tutti, dobbiamo fare molto meglio”.

Il morale nello spogliatoio? “E’ normale che dopo una partita come oggi, se guardi la partita e la classifica, puoi pensare che sia poco da fare. In realtà non è così, dobbiamo pensare giorno per giorno, partita per partita e a fine anno si tireranno le somme”.

Foto: sito Lazio