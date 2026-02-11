Provedel: “Nel primo tempo ci siamo inguaiati da soli. Siamo carichi per la semifinale”

11/02/2026 | 23:45:38

Ivan Provedel ha parlato ai microfoni Mediaset dopo la partita tra Bologna e Lazio: “Bella serata, il primo tempo ci siamo inguaiati da soli ma stiamo diventando più solidi. Qualcosa di buono già era scattato, poi a gennaio abbiamo avuto alti e bassi, ora stiamo ritrovando la quadra. A Torino prestazione importante, stiamo lavorando nel modo giusto, riprendere la gara in casa dei campioni in carica non era scontato. Sono contento sia andata così i ragazzi son stati bravi. Ora andiamo a riposare che c’è il campionato, ma siamo carichi per la semifinale”.

Foto: Instagram Provedel