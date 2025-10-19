Provedel: “La parata su Lookman? Sono qui per questo. Vogliamo portare la Lazio in alto”

19/10/2025 | 21:21:40

Provedel ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio tra Atalanta e Lazio: “Parata su Lookman? Sono lì per quello. Non era tanto angolata, l’ho presa. L’anno scorso purtroppo non ho avuto un rendimento degno della Lazio, ma lavoro e ho sempre lavorato per dare del mio meglio. L’anno scorso non avevo l’equilibrio per avere quel rendimento. Quest’anno siamo partiti da capo, io lavoro per migliorare e farmi trovare pronto quando vengo chiamato in causa. La squadra vuole fare un campionato importante, vogliamo tenere la Lazio in alto, dove merita di stare. Abbiamo iniziato in modo un po’ travagliato, ma non sono alibi. Stiamo cercando di trovare una quadra che oggi si è vista abbastanza e deve essere un punto fermo per noi”.

FOTO: X Lazio