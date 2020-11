Provedel: “Italiano mi ha dato fiducia, in estate ero disperato”

Ivan Provedel, intervistato da Radio Sportiva, ha parlato del momento attuale che sta vivendo il suo Spezia in vista della ripresa del campionato. Queste le sue parole: “Un break utile per chi non è convocato in Nazionale, anche se qualcuno di noi ha avuto i suoi impegni. L’Atalanta è una delle squadre già difficili da affrontare e stiamo lavorando molto sull’attenzione per cercare di essere pronti. Noi giocatori siamo purtroppo abituati a giocare in questa situazione perché già nei mesi estivi era così. Il ritmo è questo e fa meglio chi riesce a mantenere la qualità nel lungo periodo. Bisogna sapersi gestire e fare bene quando ci son le gare. Il calcio è cambiato anche come modo di interpretarlo: prima c’erano partite più bloccate, ora c’è più spettacolo e si cerca di aver maggiori gol. Spezia? Storicamente le neopromosse faticano sempre, ma per quello che si è visto è possibile giocare bene e proporre come ha fatto il Verona lo scorso anno. Cerchiamo di proporre il nostro gioco perché sappiamo di essere indietro rispetto agli altri e siamo costretti a fare qualcosa in più. Secondo me avremmo meritato qualche punto in più. Questa chiamata è stata molto importante per cercare di dare il contributo giusto. Italiano mi ha dato fiducia e io cerco di dare il massimo. Italiano? La sua idea si basa su organizzazione e proposta di gioco. Visto che siamo una neopromossa bisogna fare qualcosa in più degli altri e cerca di trasmetterci questo, arrivando a segnare attraverso la trama. A mio figlio quando nascerà parlerò del gol di testa, così non farà il portiere.”

Foto: instagram personale