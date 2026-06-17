Provedel-Inter, vice ma solo sulla carta

17/06/2026 | 23:59:41

Vi abbiamo raccontato tutto su Ivan Provedel all’Inter, svelando anche il vertice di oggi che ha portato a una fumata bianca. Ora servono gli ultimi passaggi formali. Da quel momento si sono scatenati tutti, anche chi confeziona video (per pochi intimi) con un ombrellone nerazzurro piazzato sulla spiaggia, in attesa di scopiazzare all’interno di (comprensibili) frustrazioni personali. Meglio scherzarci sopra, ma l’argomento Provedel è sempre stato serio per l’Inter. A partire dalla scorsa settimana quando aveva raggiunto un accordo con il suo entoruage sull’ingaggio in attesa di perfezionare l’intesa con la Lazio. Lotito era partito da 4,5 milioni per il cartellino, poi è sceso a 3, adesso si tratta di formalizzare. Provedel è un vice di Martinez soltanto sulla carta, semplicemente perché ci sono tutte le condizioni perché possa ritagliarsi uno spazio da protagonista. Le qualità non mancano, all’interno di una sana concorrenza.

foto witter lazio