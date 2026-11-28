Provedel: “Dovevamo vincere ed essere più solidi possibile. Quando Chivu chiama devo farmi trovare pronto”

28/11/2026 | 22:57:45

Le parole di Provedel a Sky: “La cosa più importante era vincere, cercando di essere più solidi possibile. L’abbiamo fatto, pur concedendo due occasioni. La vittoria è frutto della squadra, se lo si fa senza subire gol sono ancora più contento. Sono stato fermo tanto mesi per un intervento alla spalla, dovevo solo fare del mio meglio per stare in questo gruppo. Quando il mister mi chiama in causa, devo farmi trovare pronto”.

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