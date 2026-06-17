Provedel all’Inter, l’agente: “E’ tifoso nerazzurro da sempre. Sono fiducioso”

17/06/2026 | 16:47:46

Ivan Provedel sarà un nuovo portiere dell’Inter, come anticipato. La conferma che la trattativa è ormai in chiusura arriva dal suo agente, Gianni Rava , in uscita dalla sede del club milanese, che ha dichiarato: “Siamo molto vicini, abbiamo lavorato nella direzione giusta. Spero che a breve si possa risolvere e chiudere questo trasferimento. Speriamo bene. Provedel è tifoso dell’Inter da sempre e credo che per lui sarebbe la chiusura di un cerchio a livello di carriera. Sicuramente è importante e verrà qua per giocarsi le sue carte e vedremo. Siamo fiduciosi. Manca poco ma sono molto fiducioso”.

Foto: Instagram Provedel