Proto: “Potrei ritirarmi. Alla mia età non sarei in grado di tornare in forma dopo quattro mesi di stop”

Silvio Proto, secondo portiere della Lazio, potrebbe ritirarsi a causa del Coronavirus. Infatti, la sosta imprevista, potrebbe pesare sul fisico del 36enne belga: “Alla mia età non riesco ad immaginare di tornare a un livello sufficiente dopo quattro mesi di riposo. – ha spiegato a Sudpresse – Non è un problema di condizioni fisiche, ma non mi sono mai fermato per sei settimane. Ho perso molta forza nelle gambe.”

Foto: profilo Twitter ufficiale SS Lazio