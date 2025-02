Profondo rosso per Milan e Atalanta: ingenuità di Toloi e Theo Hernandez

Le eliminazioni di Milan e Aalanta pesano come un macigno. Per quanto riguarda la Champions League, infatti, tutto rimane nelle mani della Juventus che dovrà cercare di portare il più avanti possibile i colori italiani all’interno della competizione europea. C’è un qualcosa che, però, accomuna il Diavolo e la Dea: le ingenuità dei propri punti fermi. Nel caso dei nerazzurri tutto gira intorno a Toloi che si è lasciato prendere dal nervosismo, reagendo alle provocazioni degli avversari, e rimediando un cartellino rosso per reazione. Una sanzione che in termini di andamento della gara non ha comportato grandi conseguenze visto che è arrivata nei minuti finali. Diverso, invece, il cartellino rimediato da Theo Hernandez che ha lasciato con un uomo in meno la squadra per una simulazione. Insomma, quella di ieri si può definire come la serata delle ingenuità.

FOTO: Instagram Milan