Prodezze di Leao e Giroud: 2-1 Milan sul PSG. Immobile riaccende la Lazio: 1-0

Serata dolce per il calcio italiano, con i successi di Milan e Lazio contro PSG e Feyenoord in Champions League.

A San Siro gara altamente spettacolare, tante palle gol da una palla e dall’altra, alti contenuti tecnici. Passa avanti il PSG al 9′, sugli sviluppi di corner, spizzata di Marquinhos per Skriniar che sotto porta insacca per il vamtaggio parigino. Gol dell’ex interista che esulta proprio sotto la nord, indicando il settore del popolo nerazzurro. Il pareggio però è immediato, al 12′, palla per Giroud, para Donnarumma, un rimpallo favorisce Leao che di rovesciata insacca per l’1-1. Il Milan prende fiducia, occasione per Giroud in contropiede, che spaventa Donnarumma. Ancora Milan, calcio di punizione di Tomori, miracolo di Donnarumma. Risponde il PSG con un sinistro di Dembelé, che colpisce la traversa.

Nel finale di tempo, maggiori chance per i francesi che però hanno messo paura solo con tiri da fuori. Per ora un bel match e 1-1 a San Siro.

Nella ripresa, la gara continua con i ritmi del primo tempo. Il Milan accelera e al 50′, trova la rete del 2-1. Scontro Leao-Hakimi, Theo continua, crossa in mezzo dove Giroud insacca di testa la rete del 2-1. Il PSH accusa il colpo, il Milan potrebbe approfittare, miracolo di Donnarumma su Pulisic. Ma Mbappé quando ha spazio fa paura, bravo Maignan al 75′ a chiudere sul connazionale. Finale emozionante, si fa male Pulisic, entra Florenzi. Assalto dei francesi, nei 7 minuti di recupero, ma il muro milanista resiste e quindi San Siro esulta, vince il Milan, dopo 3 gare senza gol, ritrova le reti nella serata più importante e resta in corsa nel girone, che vede il Borussia primo a 7, il PSG a 6, Milan 5 e Newcastle 4.

La Lazio è in vantaggio a Roma sul Feyenoord, al termine di un primo tempo non bello, molto ruvido, con tanti falli e scontri e poche palle gol.Quando la gara sembrava avviarsi verso lo 0-0, Immobile al 46′, nel primo minuto di recupero, insacca la palla del vantaggio biancoceleste. Primo gol in questa Champions per Immobile, il suo numero 200 con la Lazio.

Nella ripresa, ritmi blandim la Lazio prova a resistere alla pressione olandese. Sarri toglie Immobile, dentro Castellanos. Finale emozionante La zio che gioca senza Luis Alberto infortunato nel finale. Ma vince una gara fondamentale.

Tre punti che riportano i romani al secondo posto alle spalle dell’Atletico.

