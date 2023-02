Prodezza di Zappacosta, Atalanta in vantaggio all’intervallo sulla Lazio (1-0)

Atalanta in vantaggio dopo la fine della prima frazione di gioco all’Olimpico: 1-0, prodezza di Davide Zappacosta. Partono forte i padroni di casa che sfiorano il gol con Immobile. Ma sono gli uomini di Gasperini a trovare la via del gol dopo 23 minuti con un grande tiro dalla dell’esterno che raccoglie un rimpallo nei pressi del vertice dell’area e a trafiggere l’incolpevole Provedel con un destro a giro che si deposita all’incrocio dei pali. I nerazzurri continuano a macinare calcio. Al 35′ arriva anche la tegola per il tecnico biancoceleste, costretto a sostituire Romagnoli a causa di un problema muscolare. Ma nel finale la Lazio sfiora il pareggio con Zaccagni, ma Musso è bravissimo a chiudere la porta. Termina così 1-1 il primo tempo tra Lazio e Atalanta.