Prodezza di Candreva al 93′: la Salernitana vola, Atalanta al tappeto

Antonio Candreva regala la vittoria alla Salernitana all’ultimo minuto con una prodezza da fuori area e mette i campani ad un passo dalla salvezza (basterà una non vittoria dello Spezia contro il Milan). Per l’Atalanta invece c’è il rammarico di non aver sbloccato la partita nella prima frazione.

Nel primo tempo è l’Atalanta a premere sull’acceleratore, prima Pasalic mette alto di testa e poi Zapata che in due minuti prima impensierisce Ochoa e poi spara alto da buona posizione. Al 29′ Pasalic impegna Ochoa che precedentemente era stato messo in difficolta dall’ex Ederson. Prima dell’intervallo c’è un altro squillo di Zapata che sfiora il palo lontano dalla porta di casa. Nel secondo tempo sale anche la Salernitana, prima Dia fallisce clamorosamente a tu per tu con Sportiello e poi Piatek che di testa da ottima posizione spara alto. La partita si incattivisce e fioccano i gialli. Nel finale Paulo Sousa manda in campo Candreva e Kastanos che danno una spinta in più ai campani che nel finale assaltano la porta bergamasca a suo di calci d’angolo e cross in area. Ma all’ultimo respiro è proprio Antonio Candreva a sbloccare la partita con l’italiano che duetta con Piatek e fa esplodere un destro imprendibile per Sportiello.

Foto: Salernitana Instagram