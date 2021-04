Procura FIGC, aperta inchiesta su due gare (Serie B e C) che non avrebbero rispettato i numeri di spettatori previsti

Come riportato dall’Ansa, la Procura Federale della Figc ha aperto due procedimenti per accertare eventuali violazioni relative all’applicazione del Protocollo «gare di calcio professionistico in modalità »a porte chiuse« in occasione degli incontri Reggina-Vicenza di Serie B e Avellino-Bari del girone C della Serie C, che si sono svolti nel week end. L’inchiesta dovrà accertare se siano stati rispettati i numeri previsti dal Protocollo in relazione alle presenze in tribuna. Analogo procedimento era stato aperto per la partita, anche questo di Serie C, Pro Vercelli-Como del 14 marzo scorso.

Interpellata sulla vicenda, la società biancorossa ha tenuto a chiarire di non aver inoltrato alcun esposto in Lega per far avviare l’indagine che è partita esclusivamente dalla relazione dei rappresentanti della procura federale presenti al Partenio-Lombardi.

Foto: Logo Serie B