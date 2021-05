Procedimento disciplinare Uefa: arriva la risposta del Barcellona. Il comunicato

Il Barcellona, insieme a Juventus e Real, ha publicato un comunicato in risposta all’indagine aperta dalla Uefa per un procedimento disciplinare:

“FC Barcelona, ​​Juventus FC e Real Madrid CF esprimono il loro rifiuto assoluto per l’insistente coercizione che la UEFA ha mantenuto nei confronti di tre delle istituzioni più importanti nella storia del calcio. Questo atteggiamento allarmante costituisce una flagrante violazione della decisione dei tribunali di giustizia, che hanno già rilasciato una chiara dichiarazione avvertendo la UEFA di astenersi dal intraprendere qualsiasi azione che possa penalizzare i club fondatori della Super League durante il procedimento giudiziario.

Pertanto, l’apertura di procedimenti disciplinari da parte della UEFA è incomprensibile ed è un attacco diretto allo Stato di diritto che noi, cittadini dell’Unione europea, abbiamo democraticamente costruito, pur costituendo una mancanza di rispetto verso l’autorità dei tribunali di giustizia. loro stessi.

Fin dall’inizio, la Super League è stata promossa con l’obiettivo di migliorare la situazione del calcio europeo , attraverso un dialogo permanente con la UEFA e con l’obiettivo di aumentare l’interesse per lo sport e offrire ai tifosi il miglior spettacolo possibile. Questo obiettivo deve essere raggiunto in un quadro di sostenibilità e solidarietà, soprattutto in una situazione economica precaria come quella che stanno vivendo molti club in Europa.

Invece di esplorare modi per modernizzare il calcio attraverso un dialogo aperto, la UEFA si aspetta che ritiriamo i procedimenti giudiziari in corso che mettono in dubbio il loro monopolio sul calcio europeo. Barcellona, ​​Juventus e Real Madrid, tutte vecchie di più di un secolo, non accetteranno alcuna forma di coercizione o pressione intollerabile, mentre restano forti nella volontà di discutere, con rispetto e attraverso il dialogo, le soluzioni urgenti di cui il calcio ha bisogno attualmente.

O riformiamo il calcio o dovremo assistere alla sua inevitabile caduta”.