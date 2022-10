Problemi per Pioli: il Milan perde per infortunio Saelemaekers e Calabria

Il Milan chiude il primo tempo 0-0 a Empoli, ma a preoccupare Pioli non è il punteggio, ma la situazione infortuni in casa rossonera, in un momento in cui si giocherà ogni 3 giorni da qui ai Mondiali.

Durante la sfida con i toscani, il Milan ha perso prima Saelemaekers e poi Calabria. Per il belga, uscito alla mezz’ora e sostituito da Krunic, sembrerebbe un problema a un ginocchio. Per quanto riguarda Calabria, un infortunio muscolare, probabile ricaduta del problema di inizio stagione.

Un momento complicato per Pioli, che ha già fuori i vari Theo Hernandez, Maignan e anche Messias non era partito per la Toscana in mattinata.

Foto: twitter Milan