Problemi per Lacazette, si filma mentre inala gas da un palloncino. L’Arsenal prenderà provvedimenti

Problemi per Alexandre Lacazette. L’attaccante dell’Arsenal è finito sulle pagine dei tabloid britannici per essersi filmato mentre inalava gas da un palloncino. Il video in questione sarebbe stato prima inviato dallo stesso francese ai suoi amici e poi, inevitabilmente, divulgato su internet. I Gunners avrebbero fatto sapere che si tratta di una “Questione privata che stiamo prendendo sul serio”. Pertanto, il club londinese prenderà dei provvedimenti seri in merito alla vicenda.

Foto: Mundo Deportivo