Problemi per Dovbyk: out contro il Porto

Alle 18:45 la Roma scenderà in campo contro il Porto, nel match valido per il ritorno dei playoff di Europa League. Tutto ripartirà dal risultato di 1-1 della gara d’andata, con i giallorossi che dovranno cercare a tutti i costi di risollevare il destino delle italiane all’interno delle competizioni europee. Nonostante per il club capitolino sia una serata di fondamentale importanza, Claudio Ranieri dovrà fare a meno di Artem Dovbyk che ha accusato un problema all’adduttore dopo la rifinitura. Una tegola non da poco per il tecnico italiano, soprattutto in una partita così importante.

FOTO: Instagram Roma