Problemi alla spalla per Dybala in Nazionale. Scaloni dovrebbe non rischiare il giocatore

L’attaccante della Roma, come riportato dai media sudamericani, si è fermato nel corso dell’allenamento di rifinitura prima dell’amichevole con il Panama. Il giocatore ha accusato un problema alla spalla. Da valutare le sue condizioni. Il CT Scaloni dovrà tenere sotto controllo la situazione. In caso l’infortunio peggiori, l’ex Juventus potrebbe saltare le due gare in programma questa settimana, che ricordiamo, sono due amichevoli con Panama e Curacao. Difficilmente, quindi, verrà rischiato se non sta bene.