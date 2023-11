Problemi alla schiena per Ter Stegen: slitta il rientro col Barcellona

Come riporta Marca, il portiere del Barcellona, André Ter Stegen, non sarà disponibile per l’importante sfida a Vallecas a causa di persistenti problemi alla schiena. Nonostante abbia ricevuto il prestigioso premio Zamora a Barcellona, il portiere tedesco non è riuscito a recuperare in tempo per il ritorno in campo con la squadra catalana.

La conferma dell’assenza è arrivata direttamente da Xavi durante la conferenza stampa, con l’allenatore che ha affermato: “Non viaggia”. Ter Stegen ha recentemente rinunciato alla convocazione con la nazionale tedesca durante la pausa internazionale, senza neanche scendere in campo. I fastidi alla schiena, inizialmente descritti come dolori lombari, hanno costretto l’allenatore tedesco a escludere il portiere dalla lista dei convocati, sollevando preoccupazioni sul suo rapido recupero.

Foto: Instagram Ter Stegen