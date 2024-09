Problemi alla caviglia per Weah: salterà Genoa-Juve. Conceicao in gruppo

Nella Juve si ferma Timothy Weah per un problema alla caviglia emerso nel corso dell’ultimo allenamento. L’esterno americano salterà sicuramente la gara in casa del Genoa in programma sabato alle 18, le sue condizioni saranno valutate in vista della seconda partita di Champions la prossima settimana a Lipsia. In gruppo Conceicao che potrebbe essere convocato per sabato.

Foto: Instagram Weah