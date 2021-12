Problemi al ginocchio sinistro: Kjaer esce in barella

Il Milan è in vantaggio a Genova contro l’ex Shevchenko. Alla gioia per il gol di Ibrahimovic al 10′, c’è però apprensione in casa rossonera sulle condizioni di Simon Kjaer.

Il danese è uscito in barella al 5′, sostituito da Gabbia. Problemi al ginocchio sinistro per il difensore, che sembrerebbero abbastanza seri.

Se ne saprà di più nelle prossime ore.

Foto: Twitter Milan