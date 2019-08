Con un comunicato sul proprio sito, la Pro Vercelli ha ufficializzato la cessione di Massimiliano Gatto al Como. Questa la nota del club piemontese: “La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Como 1907 s.r.l. per la cessione – a titolo definitivo – dell’esterno MASSIMILIANO GATTO. La società ringrazia il calciatore per l’impegno profuso con la bianca casacca e augura un grande in bocca al lupo per la nuova avventura”.