Pro Vercelli prima in Italia come minutaggio Under. La nota del club

02/12/2025 | 15:59:57

La Pro Vercelli esprime la sua soddisfazione per essere il club più virtuoso in Italia come minutaggio Under.

Questa la nota: ““F.C. Pro Vercelli 1892 comunica con soddisfazione i dati aggiornati relativi al minutaggio dei propri giocatori Under. Dopo essere risultata la prima società in Italia per utilizzo di giovani nelle prime sette giornate di campionato, la Pro Vercelli si conferma nuovamente al primo posto nazionale anche nelle successive sette giornate, migliorando ulteriormente il totale dei minuti complessivi concessi ai calciatori Under. Questo risultato rappresenta una conferma concreta dell’ottimo lavoro svolto dalla Società e dallo staff tecnico, che fin dall’inizio della stagione hanno posto grande attenzione alla valorizzazione dei giovani provenienti dal settore giovanile. La continuità nel dare spazio ai talenti più giovani non è soltanto un investimento sul futuro, ma un elemento ormai strutturale dell’identità della Pro Vercelli”.

Foto: logo Pro Vercelli