Pro Vercelli, nuovi casi di positività al Covid. Chiesto il rinvio della gara con il Lecco

La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica che l’ultima serie di tamponi ai quali è stato sottoposto il ‘Gruppo Squadra’ in data odierna ulteriormente ai casi già riscontrati precedentemente, ha evidenziato nuove positività al COVID-19.

L’attività della squadra risulta pertanto sospesa e per la partita in programma Domenica 11 Aprile allo Stadio Silvio Piola contro il Lecco la società è in attesa di comunicazioni ufficiali da parte della Lega relativamente al rinvio della stessa a data da destinarsi.

Foto: Logo Pro Vercelli