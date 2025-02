Priorità attacco: il Barcellona cerca rinforzi

Dopo la grande carrellata di rinnovi, in casa Barcellona è tempo di pensare agli acquisti da fare in vista della prossima stagione. La società blaugrana, infatti, vorrebbe rinforzare il reparto offensivo con un calciatore che abbia le qualità per ricoprire il ruolo di esterno d’attacco, ma anche quelle di prima punta. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, tra i nomi che spiccano ci sarebbe Leao, ma il Barça preferirebbe il profilo di Luis Diaz, il cui contratto scade a giugno del 2027. Attenzione, però, anche a Isak che sarebbe il preferito dal club spagnolo per la sua grande adattabilità nel reparto offensivo. L’unico grande ostacolo in questo caso, però, potrebbe essere la cifra elevata richiesta dal Newcastle e la concorrenza del Liverpool.

FOTO: Instagram Barcellona