Primo tempo privo di emozioni: Atalanta-Udinese bloccata sullo 0-0

Termina 0-0 il primo tempo di Atalanta–Udinese, terza partita della venticinquesima giornata di Serie A. Partita bloccata, poche emozioni al Gewiss Stadium. Gli ospiti ci provano in due occasioni: al 17′ il sinistro di Lovric si spegne sul fondo e al 27′ Musso è bravo a chiudere lo spazio per il tiro a Beto in seguito all’errore di Djimsiti che sbaglia il retropassaggio. Al 40′ infortunio per Koopmeiners, problema muscolare per l’olandese che lascia il campo ad Ederson.

Foto: Twitter ufficiale Atalanta