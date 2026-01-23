Primo tempo folle a San Siro, il Pisa scappa 2-0, l’Inter in cinque minuti la ribalta: 3-2

23/01/2026 | 21:37:47

Un primo tempo non senza emozioni al Meazza tra Inter e Pisa. Al 45′ il tabellone recita 2-2 tra Inter e Pisa. Un punteggio che clamorosamente diceva 0-2 al 23′. Infatti i nerazzurri toscani con una doppietta di Moreo avevano raffrettato il Meazza. Un uno-due micidiale. Inter intorpidita, Chivu cambia al 34′, dentro Dimarco e fuori un fischiato Luis Henrique. E il nazionale italiano determina immediatamente. Appena entrato, conclusione di sinistro, para Scuffet, su un rimpallo braccio di un difensore del Pisa, calcio di rigore che Zielinki non sbaglia.

Un minuto dopo, cross di Dimarco, irrompe Lautaro Martinez che di forza insacca il 2-3. Ma non è finita, nel recupero del primo tempo, cross di Bastoni, stavolta è Pio Esposito a trovare la rete del clamoroso 3-2. In cinque minuti, un ribaltone clamoroso.

Foto: sito Inter