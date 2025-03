Primo gol nella Repubblica Ceca Under 18 per Thomas Buffon

La prima convocazione con la Nazionale Under 18 della Repubblica Ceca per Louis Thomas Buffon, figlio della leggenda azzurra Gigi Buffon e della prima moglie Alena Seredova (da qui la possibilità di giocare con la formazione dell’est Europa), si è chiusa nel migliore dei modi con un successo contro la Francia per 4-1 – in un torneo tenutosi in Portogallo – dove è arrivato anche il primo gol dell’attaccante classe 2007. Un grande inizio per il figlio d’arte che ha scelto, almeno per le giovanili, di indossare i colori della Nazionale materna.

Foto: Instagram Thomas Buffon