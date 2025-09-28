Primo gol in Serie A per Camarda: “Dedica? A Florenzi. Glielo avevo promesso”

28/09/2025 | 20:39:34

Il Lecce pareggia in casa contro il Bologna grazie alla prima rete in Serie A di Francesco Camarda che ha così commentato la sua emozione ai microfoni di Sky: “Emozione bellissima, primo gol e sono contento sia pesato per il punto. Ci stiamo impegnando per portare punti a casa. La dedica speciale vorrei mandarla a Florenzi: gli avevo fatto una promessa, già l’anno scorso al Milan. Ed eccomi qui, un po’ in ritardo ma va bene così”.

Foto: X Lecce