Primi tempi: tris Napoli con Zielinski e Osimhen (doppietta). Udinese in vantaggio con De Paul

Terminati i primi tempi di Udinese-Bologna e Spezia-Napoli. Alla Dacia Arena comanda l’Udinese con il solito gol di Rodrigo De Paul al 23′ con un colpo da biliardo che ha beffato Skorupski. Il Bologna ha avuto qualche chance, ma i friuliani dimostrano ancora una volta di avere una difesa eccellente. Il Napoli avanti facile a La Spezia dominando al “Picco” non concedendo nulla ai padroni di casa. Gli uomini di Gattuso sono andati in vantaggio con Zielinski, assoluto protagonista, su assist di Di Lorenzo al 15′ e raddoppiato al 23′ con Osimhen, sempre più convincente, su assist del polacco, il quale ha lanciato il nigeriano per una delle sue solite scorribande non dando possibilità a Provedel di intervenire. Lo stesso Osimhen troverà la doppietta personale al 44′ su uno schema da calcio di punizione.

Foto: Instagram Napoli