Primi tempi: Szczesny ipnotizza Messi dal dischetto, 0-0 tra Polonia e Argentina. Pari anche tra Arabia Saudita e Messico (0-0)

Sono appena terminati i primi tempi del girone C della Coppa del Mondo, sfide decisive per le sorti delle squadre in campo. Partiamo da Argentina e Polonia. L’Albiceleste è padrona del gioco, ma la difesa polacca si difende con ordine e prova ad affidarsi al solo Lewandowski in attacco. Il protagonista di questa prima frazione di gioco è Szczesny: dopo il rigore (dubbio) assegnato agli uomini di Scaloni, il portiere della Juventus ha ipnotizzato dal dischetto Lionel Messi. Termina così 0-0 all’intervallo. Parità anche nell’altra sfida di questa serata della Coppa del Mondo, dove il Messico si fa preferire rispetto all’Arabia Saudita, ma senza trovare la via del gol. Entrambi primi tempi a reti inviolate, il destino di queste quattro Nazionali sarà deciso nei prossimi 45 minuti.

Foto: Instagram Polonia