Primi tempi Serie B: Sudtirol avanti a Benevento (1-0), vince anche il Frosinone. Reti inviolate sugli altri campi

Sono appena terminati le prime frazioni di gioco delle gare delle 20.30 di Serie B. Sono sette le sfide in programma questa sera che chiuderanno il ventisettesimo turno del campionato cadetto. Avanti il Sudtirol sul campo del Benevento grazie alla rete di Belardinelli al 12′. In vantaggio anche il Frosinone con la SPAL: al momento, decide la rete di Lucioni. Estensi che avrebbero trovato anche la rete del pareggio, ma il VAR ha annullato la rete di Prati per fuorigioco.

Bari-Venezia 0-0

Benevento-Sudtirol 0-1 (12′ Belardinelli)