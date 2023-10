Primi tempi Serie A: reti inviolate in Torino-Verona e Sassuolo-Monza

Sono appena terminate le prime frazioni di gioco delle sfide delle 18.30 di Serie A. Primi tempi che sono terminati entrambi in parità e senza nessun gol. Al Mapei Stadium il primo squillo è di Ciurria, ma Consigli respinge il tiro dell’esterno brianzolo. Poi salgono in cattedra Laurienté e Berardi, ma Di Gregorio si fa trovare sempre pronto e ferma gli attaccanti neroverdi. L’ultima chance capita a Laurienté, ma il suo tentativo da posizione favorevole si spegne alto sopra la traversa. Anche allo stadio Grande Olimpico di Torino si va a riposo con il punteggio inchiodato sullo 0-0. Ma a differenza di Sassuolo-Monza, sono meno le occasioni da gol. Ma sono i granata a rendersi più pericolosi: la prima, in apertura, capita a Seck ma Montipò è bravo a respingere con i piedi. L’altra, invece, in chiusura di primo tempo è di Lazaro, ma Montipò si allunga e devia in calcio d’angolo.

Foto: Logo Serie A