Primi tempi Serie A: Piccoli sblocca la gara a Bologna. Empoli avanti a Genova con Grassi

Si sono appena concluse le prime frazioni di gioco delle sfide delle 15.00 di Serie A. L’Empoli conduce 1-0 a Marassi grazie alla rete di Alberto Grassi. Un gol nato su calcio d’angolo, dove il capitano dei toscani ha trovato il tap-in vincente a porta – praticamente – sguarnita dopo un’indecisione di Leali. Al Dall’Ara, invece, si va a riposo con il Cagliari in vantaggio per 1-0. Dopo un inizio convincente dei padroni di casa, è Roberto Piccoli a sbloccare la gara con un’incornata che non lascia scampo a Skorupski.

Foto: Serie A Twitter