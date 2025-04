Primi tempi Serie A: Ondrejka porta avanti il Parma sulla Lazio (1-0). Cagliari conduce sul Verona con Pavoletti (1-0)

Sono appena terminate le prime frazioni di gioco delle sfide delle 20.45 di Serie A.

Partiamo da Roma, dove gli uomini di Chivu sbloccano subito la gara con Ondrejka che, servito da Valeri, non lascia scampo a Mandas. La Lazio prova a reagire e a prendere la gara in mano, il Parma si difende con ordine, cercando di pungere in contropiede.

A Verona, invece, il Cagliari conduce per 1-0 grazie alla rete di Leonardo Pavoletti che risponde presente alla chiamata di Nicola.

Foto: Serie A Twitter