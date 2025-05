Primi tempi Serie A: Inter, Monza, Fiorentina, Cagliari e Como in vantaggio. Parità in Parma-Napoli e Roma-Milan (1-1)

18/05/2025 | 21:40:31

Si sono appena chiuse le prime frazioni di gioco della serata di Serie A. Partiamo da Milano, dove l’Inter sblocca la gara in pieno recupero con la rete di Bisseck. A Firenze, invece, la Fiorentina conduce per 1-0 sul Bologna grazie alla rete di Parisi, complice la deviazione di Lucumí. A Roma, invece, si va a riposo col punteggio in parità. Apre la gara Mancini, poi l’espulsione di Gimenez per una gomitata a palla lontana al difensore italiano complica la partita dei rossoneri. Ma al 39′ gli uomini di Conceicao riacciuffano i giallorossi con Joao Felix. A Cagliari, gli uomini di Nicola conducono 2-0 sul Venezia grazie alle reti di Mina e Piccoli. Di seguito i risultati:

Cagliari – Venezia 2-0

Fiorentina – Bologna 1-0

Inter – Lazio 1-0

Juventus – Udinese 0-0

Lecce – Torino 0-0

Monza – Empoli 1-0

Parma – Napoli 0-0

Roma – Milan 1-1

Verona – Como 0-1

Foto: serie-a-twitter