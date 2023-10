Primi tempi Serie A: Ferguson-De Silvestri, Bologna avanti 2-0 sul Frosinone. Reti inviolate in Salernitana-Cagliari

Sono appena terminate le prime frazioni di gioco delle sfide di Serie A delle 15.00. Al Dall’Ara il Bologna conduce 2-0 sul Frosinone. Doppio schiaffo dei rossoblu tra il 19′ e il 21′. Il primo con Lewis Ferguson bravo a spingere in porta un tiro strozzato di Saelemaekers. E, appena due minuti dopo, con De Silvestri che con un pallonetto di testa in tuffo da fuori area ribadisce in rete la respinta in uscita di Turati. All’Arechi, invece, il punteggio è bloccato sullo 0-0 nella sfida tra Salernitana e Cagliari. I sardi avevano trovato la via del gol con Zito Luvumbo, ma il centravanti rossoblu era scattato in anticipo sul lancio di Mancosu, finendo. così in fuorigioco.

Foto: Instagram Bologna