Primi tempi Serie A: avanti Lecce, Milan e Atalanta. Zalewski risponde a Nikolaou (1-1), reti inviolate tra Udinese-Juventus

Sono appena terminati i primi tempi dell’ultima giornata di Serie A. Si sblocca dopo appena 6′ la sfida dell’Olimpico tra Roma e Spezia, con gli ospiti che trovano la via del gol con Nikolaou, ma al 43′ arriva la risposta giallorossa con il tiro-cross di Zalewski. A San Siro il Milan mette la freccia sull’Hellas Verona al 47′ con il rigore trasformato da Giroud dopo il contatto tra Ngonge e Brahim Diaz. In questo momento, l’Hellas Verona raggiungerebbe Cremonese e Sampdoria in Serie B. Avanti anche l’Atalanta al Gewiss Stadium contro il Monza grazie alla doppietta di Koopemeiners. Dopo aver conquistato la salvezza sul campo del Monza la settimana scorsa, il Lecce conduce per 1-0 al Via del Mare contro il Bologna, da segnalare la rete annullata ad Arnautovic dopo il check del VAR per posizione di fuorigioco di Orsolini. Infine, parità a reti inviolate nei primi 45′ alla Dacia Arena tra Udinese e Juventus.

Atalanta – Monza 2-0 (12′ Koopmeiners, 46′ Koopmeiners)

Lecce – Bologna 1-0 (17′ Banda)

Milan – Hellas Verona 1-0 (47′ Giroud)

Roma – Spezia 1-1 (6′ Nikolaou (S), 43′ Zalewski (R))

Udinese – Juventus 0-0

Foto: Instagram Serie A