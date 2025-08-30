Primi tempi senza gol tra Napoli-Cagliari e Pisa-Roma

30/08/2025 | 21:34:39

Come nelle due gare precedenti, doppio 0-0 alla fine dei primi tempi anche nelle due gare serali in Serie A. E’ senza gol la sfida tra Napoli e Cagliari e quella tra Pisa e Roma.

Al Maradona, un buon Cagliari blocca il Napoli sullo 0-0 all’intervallo. Il primo tiro in porta dei campioni d’Italia è con Lucca al 43′. Un minuto dopo ci prova anche McTominay, para Caprile. Per il resto tanto possesso palla degli azzurri, ma lento. Il Cagliari è ben messo in campo da Pisacane e riparte sempre con pericolosità. Obert fa tremare il Maradona più volte.

E’ 0-0 anche a Pisa, stesso andamento, Roma che fa la partita, Pisa che attende e riparte. Poche palle gol, giusto lo 0-0.

Foto: sito Napoli