Mancano i gol nelle partite delle 15:00 di Serie A attualmente in corso. Sia Milan-Fiorentina che Empoli-Torino hanno chiuso la prima frazione con il risultato di 0-0. Non sono mancate occasioni a San Siro (gigante quella capitata sui piedi di Giroud), così come in Toscana, segno di intensità in entrambi i match. Al momento del duplice fischio, però, nessuno ha ancora gonfiato la rete.

Foto: Twitter Milan